"On essaie de rattraper le coup pour éviter une fermeture" : les commerçants en difficulté face au mouvement des "gilets jaunes"

Certains responsables de boutiques ont perdu une grosse partie de chiffre d'affaires à cause des manifestations de "gilets jaunes" depuis le mois de novembre.

Les commerçants ont été reçus au ministère des Finances, mercredi 13 février, pour faire le point sur l'impact du mouvement des "gilets jaunes". Certains estiment que les étalements de paiement de charges sociales proposés par le gouvernement ne suffisent plus, ils demandent carrément des annulations de charges.

Dans le Loiret par exemple, la CGPME estime à 50% les pertes sur le chiffre d'affaires. La commune de Montargis n'a pas eu de dégâts matériels, mais les jours de manifestations, le centre-ville a été déserté. "On a une partie des vêtements qui sont encore en stock, alors que c'est la période où on vend le plus de choses chaudes", décrit Viviane Malet, dans sa boutique.

Ce sont des entreprises qui auront peut-être du mal à s'en remettre.Viviane Maletà franceinfo

Elle préside l'Union des commerçants de Montargis, qui compte une centaine d'adhérents sur un total de 450 entreprises. Elle-même possède cinq boutiques dans le centre-ville et emploie douze salariés. Son chiffre d'affaires a été touché, selon elle, par la mobilisation des "gilets jaunes" : "Au mois de novembre, on a eu un impact de 23% en moins et au mois de décembre, c'était entre 15 et 20%. Sur la petite enquête que l'on a fait auprès de nos commerçants, on a quand même un panel entre -10 et -30% d'impact sur le chiffre d'affaires entre novembre et décembre."

Sa voisine, Bénédicte, responsable d'une enseigne de lingerie, est elle aussi inquiète. Elle a perdu entre 25 et 30% de son chiffre d'affaires sur les deux derniers mois de l'année 2018. "Sur le démarrage de l'année, on essaie de rattraper le coup pour éviter une fermeture. Moi je ne suis que responsable, mais si la boutique n'est plus rentable, le patron ne va pas prendre de gants. Il va dire 'ce n'est pas rentable on ferme', il ne s'occupe pas du reste."

Une enveloppe de 120 000 euros débloquée par l'agglomération

Les blocages de ronds-points situés au sud et au nord de Montargis ont aussi affecté l'activité de la zone commerciale. "C'était très pénalisant pour tout le commerce, explique Benoît Digeon, le maire de Montargis. L'agglomération de Montargis a décidé de mettre une enveloppe de 120 000 euros, qui va être distribuée entre tous les commerçants qui ont moins de 350 000 euros de chiffre d'affaires et dont la baisse d'activité entre le 1er novembre et le 31 janvier aura été de 20 ou 25%."

À l'extérieur de la commune, près d'un rond-point, Jacques, gilet jaune sur le dos, se dit désolé pour les commerçants, mais reste plus que jamais mobilisé. "On restera actif jusqu'à la fin, Macron ne veut pas nous écouter. Moi, en tant que demandeur d'emploi âgé de 50 ans, franchement je n'ai plus rien à perdre." Il compte bien aller manifester une nouvelle fois samedi, comme il le fait depuis le début de la contestation des "gilets jaunes".