Marche pour le climat : 350 000 manifestants partout en France

Selon la préfecture du Rhône, 20 000 personnes ont défilé à Lyon samedi 16 mars, 30 000 selon les organisateurs de la marche pour le climat. C'est la ville qui s'est le plus mobilisée pour dénoncer l'inaction politique face à l'urgence climatique. Un cortège multigénérationnel rejoint par des "gilets jaunes". "C'est important de faire le lien entre la justice sociale et la justice climatique. On ne peut pas maintenant dissocier les deux", lance un manifestant au micro de France 3.

Tous ensemble pour sauver la planète

À Lille (Nord), au moins 5 000 personnes se sont massées sur la Grand-Place, avant d'entamer une marche dans les rues de la ville.Un seul mot d'ordre : tous ensemble pour sauver la planète. À Bordeaux (Gironde), les verts et les jaunes ont également battu le pavé ensemble. 5 000 marcheurs pour le climat et 3 000 "gilets jaunes" sur le même chemin. Selon les organisateurs, cette marche du siècle pour le climat aurait fédéré aujourd'hui en France 350 000 personnes.

Le JT

Les autres sujets du JT