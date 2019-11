"Gilets jaunes" : près de 300 personnes interpellées lors du premier anniversaire du mouvement, la plupart à Paris

Les manifestations de samedi ont été marquées par des heurts et de nombreuses dégradations dans la capitale.

Une première bougie qui a laissé des traces. Le week-end de manifestations à l'occasion du premier anniversaire du mouvement des "gilets jaunes" a donné lieu à plusieurs dizaines d'interpellations. Dans le détail, 254 personnes ont été arrêtées au niveau national, samedi 16 novembre, dont 173 à Paris. La capitale, et plus particulièrement la place d'Italie, a été le théâtre de violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre.

"Quelques-unes" de ces arrestations sont "symboliques", a commenté le ministre de l'Intérieur dimanche, affirmant vouloir distinguer le "mouvement d'origine" et les "voyous" "venus en découdre". Christophe Castaner a notamment évoqué l'interpellation d'un homme soupçonné d'avoir participé à une attaque de policiers, qui ont dû s'abriter dans une laverie du boulevard Beaumarchais, dans le 11e arrondissement. De son côté, le parquet de Paris recensait dimanche matin 155 gardes à vue, dont huit concernant des mineurs.

La police scientifique au travail

La journée de dimanche a été bien moins mouvementée. A 16 heures, la préfecture de police de Paris a annoncé que 31 personnes avaient été interpellées et que 1 631 contrôles préventifs avaient été effectués.

De leur côté, les techniciens de la police scientifique continuent de relever les traces et les indices "qui permettront aux enquêteurs d'identifier" et de "poursuivre les auteurs des dégradations sur les commerces et le mobilier urbain place d'Italie", comme l'a signalé la préfecture sur Twitter.

Les techniciens de police scientifique de @prefpolice relèvent les traces et indices qui permettront aux enquêteurs d'identifier et poursuivre les auteurs des dégradations sur les commerces et le mobilier urbain place d'Italie. pic.twitter.com/tOuIA1iIWs — Préfecture de Police (@prefpolice) November 17, 2019

La veille, le préfet de police de Paris avait prévenu que les auteurs seraient retrouvés. "Notre réponse sera très ferme, ils ne partiront pas en toute impunité", avait martelé Didier Lallement.