"Gilets jaunes" : le point sur la mobilisation région par région

La mobilisation ce samedi semble en baisse par rapport à la semaine précédente.

Plusieurs manifestations de "gilets jaunes" sont en cours samedi 4 mai dans plusieurs villes de France. Selon le ministère de l'Intérieur quelque 3 600 personnes sont mobilisées à travers le pays, dont un millier à Paris.

>> DIRECT. Les manifestations réunissent 3 600 personnes, dont 1 000 à Paris, selon l'Intérieur

Nouvelle-Aquitaine

A Bordeaux (Gironde), le cortège des "gilets jaunes", composé de plusieurs centaines de manifestants, s'est élancé vers 15 heures depuis la place de la Bourse, rapporte France Bleu Gironde. Quelques manifestants ont réussi à passer par la porte Cailhau mais ont ensuite été bloqués par les forces de l'ordre, qui les ont empêchés d'entrer dans le centre-ville. Les "gilets jaunes" ont ensuite pris la direction de la gare Saint-Jean.

Occitanie

Environ 2 000 manifestants se sont rassemblés à Toulouse (Haute-Garonne) et ont déambulé sur les boulevards autour du centre-ville depuis 14h30, rapporte le journaliste de franceinfo sur place.

Pays de la Loire

A La-Roche-sur-Yon (Vendée), plusieurs centaines de "gilets jaunes", accompagnés de militants altermondialistes d'Attac, ont bravé l'interdiction préfectorale de manifester dans le centre-ville. Ils ont serpenté dans ce secteur au gré des rues bloquées par l'important dispositif de gendarmes mobiles déployé sur place, rapporte France Bleu Loire Océan. Les forces de l'ordre ont fait usage de quelques grenades lacrymogènes pour faire reculer les manifestants, dans la rue Haxo, non loin de la préfecture. A 16 heures, on décomptait au moins trois manifestants blessés. Ils ont reçu des palets de lacrymo, a constaté le reporter de France Bleu sur place, et présentent des brûlures et des plaies.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

A Avignon (Vaucluse), une petite centaine de "gilets jaunes" ont manifesté devant les urgences du centre hospitalier, rapporte France Bleu Vaucluse. Une action en soutien aux personnels des hôpitaux publics "victimes de la politique d'austérité du gouvernement".