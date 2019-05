DIRECT. "Gilets jaunes" : les manifestations réunissent 3 600 personnes, dont 1 000 à Paris, selon l'Intérieur

Ce qu'il faut savoir

Nombreux dans le cortège syndical qui a rassemblé entre 150 000 et 300 000 manifestants le 1er mai, les "gilets jaunes" rassemblent moins, samedi 4 mai. Selon le ministère de l'Intérieur, 3 600 personnes manifestaient à 14h, dont 1 000 à Paris, en nette baisse par rapport au samedi précédent.

Trois manifestations autorisées à Paris. La principale des trois manifestations autorisées s'est élancée à 13h de l'hôpital Lariboisière, et réunissait alors plusieurs centaines de personnes selon les journaliste sur place. Elle se dirige vers la place de la Nation, et doit passer à proximité de plusieurs centres hospitaliers, dans un geste de soutien "aux personnels soignants des hôpitaux et aux citoyens ayant difficilement accès aux soins", alors que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est sous le feu des critiques après avoir évoqué à tort une "attaque" de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par des manifestants le 1er mai.

Des rassemblements interdits dans plusieurs villes. En province, un appel inter-régional à manifester à La Roche-sur-Yon avait conduit la préfecture de Vendée à interdire tout rassemblement dans le centre-ville, "face au risque de débordements et de violences". Entre 500 et 700 personnes sont tout de même présentes, selon France Bleu Loire Océan. La préfecture du Maine-et-Loire avait pris des dispositions similaires à Angers, et de même pour celle de la Loire-Atlantique à Nantes.

Une tendance à la baisse. Depuis la mi-avril et le 22e week-end de mobilisation, les chiffres du ministère de l'Intérieur, contestés par les "gilets jaunes", montrent un fléchissement du nombre des manifestants qui battent le pavé chaque samedi. Le décompte des manifestants à 14h donné par le ministère de l'Intérieur marque une nouvelle baisse, puisque selon cette même source, on comptait 5 500 manifestants le 27 avril à la même heure, dont 2 600 à Paris.