"Gilets jaunes" : Il faut "solenniser le référendum" mais pas pour tout, selon François Hollande

A l'occasion de ses vœux à la fédération PS de Corrèze, l'ancien président de la République a donné son avis sur le Referendum d'initiative citoyenne, l'une des principales revendications des "gilets jaunes".

François Hollande a affirmé, samedi 12 janvier, à Tulle qu'il fallait "solenniser le referendum" mais pas pour tout, après avoir brièvement rencontré quelques "gilets jaunes" de Corrèze. L'ancien président, qui présentait ses vœux à la fédération PS du département, a estimé qu'il fallait "solenniser le référendum (...). On le fait sur la Constitution, sur les traités les plus importants, mais on ne doit pas le faire sur tous les sujets."

On ne doit pas laisser penser que ceux qui ont eu mandat pour agir, seraient dépourvus de toute autorité pour décider.François HollandeAFP

L'ancien président de la République avait dans la matinée dialogué pendant une demi-heure, à l'abri de la presse, avec cinq "gilets jaunes" à Uzerche où il inaugurait un auditorium. Interrogé par la presse sur cette rencontre, François Hollande a dit "être venu pour les écouter, comprendre ce qui les mobilise et répondre à leurs interrogations".

"Cela s'est fait dans un très bon climat. J'étais face à des hommes et des femmes qui venaient témoigner de leur situation. Beaucoup de femmes qui exercent un métier difficile, souvent auprès des personnes âgées ou en difficultés", a-t-il dit. Selon les "gilets jaunes", l'ancien chef de l'État leur a fait part de la nécessité pour eux "de se structurer et d'avoir des représentants". Concernant le RIC (Referendum d'initiative citoyenne) demandé par la mobilisation, il a indiqué "qu'il ne fallait pas mettre tous les sujets dedans", selon la même source.