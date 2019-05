"Gilets jaunes" : à quoi faut-il s'attendre pour le 25e samedi de mobilisation ?

Dans la capitale, trois manifestations sont prévues.

C'est le 25e samedi consécutif de mobilisation. Les "gilets jaunes" ont de nouveau annoncer des manifestations dans plusieurs villes de France, samedi 4 mai. En repli depuis deux week-ends consécutifs, le mouvement va tenter de relancer sa mobilisation. Divers évènements ont été créés sur Facebook. Dans la capitale, trois rassemblements ont été déclarés à la préfecture. Franceinfo liste les principales manifestations attendues.

A Paris, trois rassemblements annoncés

Dans la capitale, une première manifestation est prévue à partir de 11h30 de la gare du Nord à la place de la Nation. Une deuxième est annoncée à partir de 13 heures depuis BFM TV et jusqu'à la Maison de la Radio. Enfin, un troisième cortège doit partir à 14h30 du Jardin des plantes jusqu'à la rue de Patay dans le 13e arrondissement. Vendredi, la préfecture de police de Paris a publié un arrêté d'interdiction de manifester et de circulation autour de ces trois différents cortèges annoncés et autorisés dans la capitale.

Plusieurs zones ont par ailleurs été interdites à la manifestation : la place de l'Etoile, l'avenue des Champs-Elysée, le périmètre autour de l'Elysée et de l'Assemblée Nationale et la partie est de la l'île de la Cité, autour de Notre-Dame de Paris. Deux rassemblements ont également été interdits par le préfet de police, Didier Lallement. Ils devaient se dérouler place de la République, de 14 heures à 20 heures, puis de 18 heures à 20 heures et ont été interdits en raison "des risques de troubles à l'ordre public", explique l'arrêté préfectoral et un périmètre.

A Lyon, une manifestation commune avec les jeunes pour le climat

A Lyon, les "gilets jaunes" ont annoncé une manifestation conjointe avec le mouvement Youth for Climate, qui lutte contre le réchauffement climatique. "Urgence sociale et écologique : même coupables, même combat !", décrivent les organisateurs sur Facebook. Sur la page de l'évènement, plus de 300 personnes avaient annoncé leur venue vendredi soir, et 2 600 autres se disaient intéressées. La marche, "déclarée" selon les organisateurs, devrait partir à 14 heures de la place Jean Macé.

Des rassemblements annoncés dans quelques autres villes

A Toulouse, les "gilets jaunes" se sont donné rendez-vous à Jean-Jaurès "avant de s’élancer dans les rues de la ville rose", indique La Dépêche. Ailleurs en France, d'autres évènements ont été créés sur Facebook. Une quarantaine de "gilets jaunes" a annoncé un rassemblement "non-déclaré" à Saint-Etienne. Une autre page fait état d'une manifestation à Roanne, rassemblant pour l'instant une vingtaine de personnes. A Montpellier, près de 40 "gilets jaunes" prévoient également de se retrouver pour manifester.

Des manifestations interdites dans plusieurs villes

En Vendée, des "gilets jaunes" ont décidé de se réunir à la Roche-sur-Yon, comme l'indique un évènement créé sur Facebook. Le préfet a toutefois prévenu que, cette manifestation "inter-régionale" n'étant pas déclarée, tout rassemblement dans le centre-ville était interdit. Il précise craindre "la présence de manifestants violents et des risques de troubles à l'ordre public".

Projet de manifestation inter-régionale des gilets jaunes à La Roche-sur-Yon : le @PrefetVendee interdit toute manifestation ou rassemblement le samedi 4 mai 2019 de 12h à 22h dans un périmètre du centre ville à @larochesuryonfr - Arrêté préfectoral sur https://t.co/zJpl9Yhmi0 pic.twitter.com/KrUL6qcOUy — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) 3 mai 2019

La préfecture du Maine-et-Loire a pris des dispositions similaires à Angers. "Le secteur en travaux est incompatible avec la sécurité d'une manifestation inter-régionale annoncée mais non déclarée ni autorisée", précise le préfet sur Twitter.

#acte25 ⛔️Le Préfet prend un arrêté d'interdiction de manifestation dans le centre-ville d'@Angers samedi 4 mai 2019. Le secteur en travaux est incompatible avec la sécurité d'une manifestation inter-régionale annoncée mais non déclarée ni autorisée⏩ https://t.co/i4DYMIAdWY pic.twitter.com/6jm3eIMAlA — Préfet de Maine-et-Loire (@Prefet49) 3 mai 2019

Même décision à Nantes, où le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré vendredi "interdire la manifestation non déclarée des gilets jaunes, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de préserver l'ordre public dans le centre-ville".

Communiqué de presse : Les manifestations de « gilets jaunes » non déclarées sont interdites en centre-ville de #Nantes ce samedi + d'infos : https://t.co/ae6v01BEBq #LoireAtlantique — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) 3 mai 2019