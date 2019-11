Gilets jaunes à Paris : le trafic métro et RER fortement perturbé samedi

La forte mobilisation attendue pour l'anniversaire du mouvement a incité la préfecture de police à prendre les devants.

Plusieurs milliers de personnes attendues à Paris. Le premier anniversaire du mouvement des "Gilets jaunes", samedi 16 novembre, fait craindre aux autorités des violences et dégradations, notamment dans la capitale. Une vingtaine de stations de métro et de RER ont été fermées sur ordre du préfet.

Dès 7h du matin, 23 sations de métro et RER seront fermées, indique la RATP sur son site. "Les trains ne marquent pas l'arrêt, les correspondances ne sont pas assurées", précise la compagnie.

La ligne 1, qui déssert les Champs-Elysées et leurs alentours, est la plus touchée. Les stations Tuileries, Argentine, Geoges V, Champs-Elysées Clémenceau, Charles de Gaulle Etoile, Franklin D. Roosevelt et Concorde sont fermées au public. Les lignes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 sont également perturbées, ainsi que le RER A et C.

Les stations de métro et RER parisiennes fermées au public le samedi 16 novembre 2019. (RATP)

Le trafic métro sera interrompu sur la ligne 2, entre les stations Porte Dauphine et Courcelles, ainsi que sur la ligne 6, entre Trocadéro et Charles de Gaulle Etoile.

Plusieurs lignes de bus sont également "susceptibles d'être déviées ou limitées" : vous pouvez consulter le détail sur le site internet de la RATP.