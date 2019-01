"Gilets jaunes" : 90% des commerçants bordelais sont frappés par une baisse de chiffre d'affaires, selon la CCI

La chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a mené une enquête auprès des commerçants entre le 15 décembre 2018 et le 5 janvier 2019.

Dans une étude relayée par France Bleu Gironde, la CCI de Bordeaux s'alarme du "fort impact sur l'activité commerciale" du mouvement des "gilets jaunes" - et ses débordements. Neuf commerçants bordelais sur dix ont été frappés par une baisse de chiffre d'affaires, selon la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la ville.

La métropole largement touchée

La CCI Bordeaux-Gironde a mené une enquête sur l'impact du mouvement des "gilets jaunes", entre le 15 décembre 2018 et le 5 janvier 2019. Selon les résultats : 93% des commerçants de Bordeaux évoquent une baisse de fréquentation durant les trois derniers samedis de décembre et le premier samedi de janvier. 90% des commerçants déplorent une baisse de chiffre d'affaires, parfois très importante : 77% accusent une baisse supérieure à 20%, et pour près du quart, elle serait même supérieure à 50%.

Les conséquences des manifestations sont également visibles dans la métropole, hors Bordeaux, avec 74% de commerçants évoquant une baisse de fréquentation et 69% une baisse de chiffre d'affaires.

Bordeaux a été une des villes les plus touchées par le mouvement des "gilets jaunes". Environ 6 000 personnes ont manifesté samedi 12 janvier, selon la préfecture, avec, comme chaque samedi, son lot d'échauffourées et de dégradations.