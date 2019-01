Européennes : Bruno Retailleau "félicite" et "encourage" la liste des "gilets jaunes"

Des responsables des "gilets jaunes" ont annoncé mercredi 23 janvier vouloir se lancer dans la course des élections européennes. Dans un communiqué, le Ralliement d'initiative citoyenne (RIC) dévoile une liste de dix noms. À sa tête, Ingrid Levavasseur, figure du mouvement des porteurs de chasubles. Sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, jeudi 24 janvier, le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau les "félicite" et les "encourage" dans cette démarche qui s'annonce "difficile".

"L'enjeu c'est la démocratie"

Le président du groupe LR au Sénat estime en effet que la parole doit céder sa place aux urnes : "Je crois qu'ils ont des convictions à porter. Il faut les porter devant les Françaises et les Français." Mais cette liste pourrait faire de l'ombre à la famille politique de Bruno Retailleau. D'après un sondage Elabe publié mercredi, une liste des "gilets jaunes" arriverait derrière La République en marche et le Rassemblement national, mais devant Les Républicains, avec 13% des intentions de vote. "L'enjeu ce n'est pas ma famille politique, l'enjeu c'est la démocratie et la République", rétorque-t-il, car faute de débouchés politiques, "la violence s'installe".