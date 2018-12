Environnement : des milliers de personnes ont marché pour le climat partout en France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'était la question du jour : y aurait-il une convergence des verts et des jaunes ? À Marseille (Bouches-du-Rhône), samedi 8 décembre, 10 000 marcheurs ont défilé pacifiquement pour le climat, avec dans leurs rangs, quelques "gilets jaunes". "Il n'y aura pas de justice sociale sans justice écologique et réciproquement", explique au micro de France 3 un manifestant. Gros cortège également à Bordeaux (Gironde) entre urgence climatique et urgence sociale. Mais les calendriers semblent différents.

Une même inquiétude générale

À Lyon, l'alerte jaune ne vient pas polluer le débat. Le rejet de la taxe carbone est avant tout un problème d'équité. "Les gens ne sont pas descendus à cause de cette taxe, ils sont descendus à cause de l'injustice de la répartition de la taxe", assure Maxime Forest, militant.

À Paris, là aussi, le slogan est clair, vert clair, teinté de jaune. 25 000 personnes selon les organisateurs dans une ambiance festive, et une même inquiétude générale. "On a tout intérêt à se rassembler et à discuter", lance un manifestant. Les marcheurs pour le climat appellent pour la troisième fois en trois à mois à une prise de conscience.

