DIRECT. Les "gilets jaunes" se rassemblent à Paris et partout en France pour un onzième samedi de mobilisation

Ce qu'il faut savoir

Le grand débat national n'a pas mis fin à la mobilisation des "gilets jaunes". De nombreux rassemblements sont annoncés, à Paris et ailleurs en France, samedi 26 janvier, pour ce qui est leur onzième samedi consécutif de manifestations. La semaine précédente, le ministère de l'Intérieur avait recensé 84 000 personnes. Cette fois, outre les multiples cortèges qui doivent défiler en journée, des "gilets jaunes" dont Eric Drouet appellent à un rassemblement nocturne, la "nuit jaune", place de la République à Paris.

Plusieurs manifestations à Paris. Un cortège soutenu par Eric Drouet doit s'élancer du cours de Vincennes et marcher jusqu'au Grand Boulevards, avant de remonter la rue de Rivoli et d'arriver place de la Bastille. C'est aussi le point d'arrivée prévu d'une autre manifestation qui prévoit une descente des Champs-Elysées à midi, puis un passage devant l'Assemblée nationale. De leur côté, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle appellent à un rassemblent devant le ministère des Outre-mer, qui doit prendre fin devant le siège de Facebook.

Un projet de rassemblement nocturne. Un appel à une "nuit jaune", sur le modèle de la "nuit debout", a été lancé, et relayé par Eric Drouet. Les organisateurs espèrent transformer la place de la République en "rond-point géant".

Des rassemblements ailleurs en France. Des manifestations sont notamment prévues à Bordeaux, à Lille ou encore à Toulouse, où la mobilisation a battu un record le samedi précédent. A Rennes et à Evreux, les manifestations ont été interdites, mais des rendez-vous sont toujours prévus.

Des caméras sur certains policiers. Alors que la polémique monte au sujet des blessures causées par les lanceurs de balles de défense, les forces de l'ordre portant ces armes seront équipées de caméras, pour "contextualiser le moment où le tir va avoir lieu", a expliqué le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez.