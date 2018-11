DIRECT. "Gilets jaunes" : le discours d'Emmanuel Macron très attendu, la mobilisation reprend

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: "On ne peut pas lâcher sur le climat, on ne peut pas lâcher sur la santé, il faut que cet argent (hausse de la taxe carbone) soit réinvesti. le chèque énergie doit être triplé. la prime à la conversion doit être doublé."



Yannick Jadot, invité de RTL, s'exprime sur la hausse de la taxe carbone.



: "Il faut avoir le courage de suspendre une mesure pour poser le débat, car le gouvernement sortira de cette crise essoré, même s'il gagne ce bras de fer."





Hervé Morin, invité des "4 vérités" sur France 2, a co-signé une tribune avec d'autres présidents de régions pour alerter l'exécutif et réclamer des mesures urgentes.

: Bonjour @merci, vous retrouverez en effet dans cet article le communiqué de presse de "la délégation de communicants" avec leur liste de revendications. Parmi elles : "revoir à la baisse toutes les taxes" et créer "une assemblée citoyenne" pour débattre des thèmes de la transition écologique.

: Bonjour, vous aviez fait un article sur les revendications des "gilets jaunes", je crois... Je ne le trouve plus. Au fil des jours, la contestation me semble de plus en plus floue.

: Des barrages filtrants sont à nouveau mis en place en Seine-Maritime et dans l'Eure ce matin, rapporte France Bleu Normandie. Par ailleurs deux radars fixes ont été incendiés, cette nuit, sur la N12, dans l'Eure, au niveau de Pullay et d'Armentières-sur-Avre.

: Emmanuel Macron doit prendre la parole ce matin pour parler de la transition écologique. C'est à la une des Echos et de Sud Ouest.









: Le mouvement des "gilets jaunes" et leurs conséquences sont à la une de nombreux quotidiens régionaux.











: Le discours d'Emmanuel Macron est attendu à 10h30. Notre journaliste Sébastien Thomas est en ce moment à l'Elysée. Le palais est sous bonne garde. Même si le périmètre n'est pas entièrement bouclé, les forces de l'ordre sont plus présentes que d'habitude.







: Au moins une dizaine de barrages filtrants de "gilets jaunes" sont encore recensés, ce matin, par France Bleu Breizh Izel dans les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan.

: Ils interpellent à leur tour l'exécutif. Douze des treize présidents de régions, de droite comme de gauche, demandent des "mesures d'urgence" dans une tribune parue dans L'Opinion. "Ce serait une très grave erreur de caricaturer leur révolte en un mouvement extrémiste manipulé par l'ultra-droite ou l'ultra-gauche", expriment les élus.

: Bonjour @esteban974, les conditions de circulation sont en effet encore très difficiles à La Réunion, au onzième jour de mobilisation. Le site de Réunion la 1ere fait le point sur les très nombreux blocages et barrages filtrants actuellement en cours.

: Bonjour Carole, un nouveau jour de blocage sur l'île de La Réunion. La ministre de l'outre-mer arrive demain seulement alors que les enfants n'ont pas école depuis lundi dernier (je crois que les métropolitains ne s'imaginent pas une telle situation)... et pourtant il y a plusieurs vols journaliers pour rejoindre notre île... et ici, il ne se passe rien... on laisse une minorité entraver la libre circulation de la population... les autorités attendent des drames sur les barrages !