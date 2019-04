Désintox. Le rétablissement de l\'impôt sur la fortune n\'est pas une préoccupation mineure des Français.

Cette affirmation se base sur le fait que seuls 10,3% des participants au grand débat soutiendraient un rétablissement de l'ISF. Mais ce chiffre, largement relayé, n'a que peu de valeur... Il est issu d’une synthèse de l’institut de sondage Opinion Way, chargé d’analyser les contributions sur la plateforme en ligne granddebat.fr. Il correspond au pourcentage de personnes qui ont spontanément cité le rétablissement de l’ISF en réponse à une question très large sur la plateforme en ligne : « Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? »

Or une question aussi ouverte appelle beaucoup d’autres réponses et ne pousse pas spécifiquement à se prononcer sur l’ISF. Même si un participant ne cite pas spécifiquement la mesure, cela ne veut pas dire qu’il y est opposé ou qu’il la juge anecdotique. Difficile donc d’en tirer un enseignement précis sur la popularité de la mesure.

Ensuite, ce chiffre ne concerne de toute façon qu'environ 500 000 participants au grand débat sur les 1,5 millions de personnes qui y ont contribué. La majorité (environ 1 million de personnes donc) l’a fait hors ligne dans des cahiers de doléance, des courriers ou des réunions locales.

Et si l’on s’intéresse à ces propositions, appelées « contributions libres », le rétablissement de l’ISF est la deuxième mesure la plus citée dans toutes les idées proposées, quel que soit le sujet. Juste derrière « revoir à la baisse les indemnités et les privilèges des élus » et loin devant la « lutte contre le réchauffement climatique » ou le renforcement de « la lutte contre le terrorisme », par exemple.

Ce qui montre quand même un certain intérêt pour le sujet…

