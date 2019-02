"C'est un prêt" : l'entourage de Brigitte Macron s'explique sur les baskets dorées Louis Vuitton de la Première dame

Un article du "Daily Mail" sur le prix des chaussures portées par Brigitte Macron a fait beaucoup réagir parmi les "gilets jaunes". La Première dame n'a "aucun frais de représentation", rappelle son entourage, contacté par franceinfo.

Des baskets au reflet or, d'une marque dont les prix oscillent entre 450 et 980 euros. La valeur des chaussures Louis Vuitton portées par Brigitte Macron lors d'un voyage officiel en Egypte le 27 janvier, et remarquées par le tabloïd britannique Daily Mail, a fait réagir parmi les "gilets jaunes". "Pour Madame Macron, comme pour son mari, rien n'est trop beau, rien n'est trop haut avec nos impôts", dénonce l'un d'eux, repéré par le journaliste Vincent Glad.

Cette publication sur les baskets Louis Vuitton à 750 euros de Brigitte Macron circule partout sur les groupes de gilets jaunes depuis ce matin. Une information reprise d'un article du Daily Mail. https://t.co/h8130aZV5f pic.twitter.com/2Tq91bcUhZ — Vincent Glad (@vincentglad) 1 février 2019

Contacté par franceinfo, l'entourage de la Première dame s'explique : "Ce sont des chaussures prêtées. Les vêtements n'appartiennent pas à Brigitte Macron. C'est le système que nous avons mis en place pour que cela ne coûte rien à l'Etat et pour mettre en valeur les créateurs français." La Première dame n'a "aucun frais de représentation", rappelle-t-on. Le modèle porté par Brigitte Macron ne figure pas parmi ceux commercialisés par la marque.