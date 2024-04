Enquête sur les modes de transport en Ile-de-France : "La voiture reste le premier mode motorisé" et "le vélo s'est imposé à Paris"

"La voiture reste le premier mode motorisé, mais en même temps les transports en commun sont massivement utilisés. Le vélo se développe beaucoup, le vélo s'est imposé à Paris", après le Covid, a déclaré Nicolas Bauquet, directeur général de l'Institut Paris Région, interrogé jeudi 4 avril sur franceinfo.

Avec Ile-de-France Mobilités, la SNCF et la RATP, l'Institut Paris Région a mené une vaste enquête sur les déplacements des Franciliens. Plus de 3 300 volontaires ont accepté qu'un boîtier GPS enregistre leurs déplacements pendant six mois. Cette enquête confirme le développement du télétravail et de ce fait, "on a aujourd'hui un usage des transports beaucoup plus à la carte qui joue sur les intermodalités. On documente aujourd'hui ce qu'on pressentait", a indiqué Nicolas Bauquet.

franceinfo : Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette enquête post-Covid, quels déplacements ont le plus changé chez les Franciliens ?

Nicolas Bauquet : On avait absolument besoin de faire une nouvelle photographie car il s'est passé énormément de choses après le Covid. Pour vraiment concevoir des politiques de mobilité on a besoin de savoir ce qui se passe et on a donc inventé ce dispositif, 3 300 Franciliens ont joué le jeu. On a pu les suivre pendant une semaine chacun pour avoir cette nouvelle photographie. Il y a notamment le développement du télétravail, plus de deux jours pour ceux qui télétravaillent, le lundi et le vendredi, 40% des cadres sont en télétravail. On s'aperçoit aussi qu'on a trois fois plus de déplacements entre l'Ile-de-France et l'extérieur de l'Ile-de-France le vendredi, c'est la preuve qu'on cherchait du fait qu'après la pandémie on a vraiment un changement de mode de déplacement qui est un changement de mode de vie.

Que fait apparaître cette étude sur les modes de transport ?

La voiture reste le premier mode motorisé, mais en même temps les transports en commun sont massivement utilisés. Le vélo se développe beaucoup, le vélo s'est imposé à Paris. Intramuros, les Parisiens utilisent plus le vélo que la voiture. On voit aussi dans d'autres études très récentes qu'il y a un vrai décollage du vélo en grande couronne. C'est une augmentation générale qui est appelée à se confirmer.

On retient aussi dans votre enquête que les Franciliens se déplacent beaucoup sur une journée. Ils ne font pas que métro-boulot-dodo, une personne sur deux effectue entre trois et cinq déplacements par jour ?

C'est extrêmement variable, il y a des gens qui se déplacent très peu, d'autres beaucoup. Ce qui est très intéressant c'est qu'une même personne ne se déplace pas de la même manière au cours de la semaine. Il y a le télétravail qui vient changer la donne. Il y a 25% des actifs qui utilisent deux modes principaux d'un jour à l'autre entre la voiture, les transports en commun et le vélo. On a aujourd'hui un usage des transports beaucoup plus à la carte qui joue sur les intermodalités. On documente aujourd'hui ce qu'on pressentait. Pour développer des politiques intelligentes qui permettent de décarboner, il faut connaître beaucoup plus finement ces différents usages pour proposer aux gens ce dont ils ont besoin pour se passer de la voiture parce que c'est l'enjeu principal en Ile-de-France.