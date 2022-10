Croisières maritimes : le premier paquebot au gaz construit en France livré à Saint-Nazaire

Un navire (un peu) plus vert. Le MSC World Europa, premier paquebot propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié) à être construit en France, a été livré lundi à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Décrit comme le bâtiment le moins polluant de la flotte mondiale, par rapport à son poids, ce paquebot doit bientôt partir pour le Qatar où il servira d'hôtel flottant durant le Mondial de foot.

