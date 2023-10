Bas-Rhin : Niederhausbergen, le village où le vélo remplace la voiture

Durée de la vidéo : 2 min

France 2

Article rédigé par France 2 - S. Ricottier, N. Tahar, L. Hauville, images drone : Skypix France Télévisions

Comment rendre nos villes plus respirables ? Il est possible de réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre en adoptant le vélo. Dans le Bas-Rhin, le village de Niederhausbergen mise tout sur les deux-roues, entre pistes cyclables et primes d'achat.

Le matin, impossible de ne pas les croiser à Niederhausbergen (Bas-Rhin). Sur le chemin de l’école ou du travail, les cyclistes sont partout. Dans cette commune de 1 600 habitants, les voitures restent le plus souvent au garage. Chaque jour, Cécile Kuehne conduit son fils à l’école en deux-roues, qu’il pleuve, ou qu’il vente. Elle reprend ensuite la route vers son travail. 50 000 euros ont été investis en 10 ans Quelques kilomètres à travers champ jusqu'à Strasbourg (Bas-Rhin), un trajet qu’elle faisait auparavant en voiture. "Ça ne me faisait même pas 3 km. Ça me fait sourire en me disant, je n’avais pas eu le réflexe", dit-elle. Elle a abandonné la voiture, car la commune est 100 % cyclable. Des voies vertes sont dédiées aux piétons et vélos, et des pistes sont sécurisées dans toutes les autres rues. 50 000 euros ont été investis en dix ans. La mairie verse également une prime de 100 euros à l’achat d’un vélo électrique.