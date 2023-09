Avions : comment expliquer la traînée blanche derrière les appareils ?

Le kérosène des avions serait-il responsable des traces blanches que l’on peut observer après leur passage ? Le point avec le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 5 septembre.

Le kérosène contribue au réchauffement climatique. Mais pas que. "Quand il fait beau, on voit ces traînées blanches remplir le ciel au fil de la journée. Cela finit par former des longs nuages d’altitude qui peuvent rester des heures. Ce sont des traînées de condensation générées par les réacteurs des avions. À très haute altitude, l’air chaud est expulsé par les réacteurs. Mélangé aux suies de la combustion, il condense et forme des gouttes d’eau. À -40°C, ces gouttes deviennent des cristaux de glace et génèrent un nuage de vapeur d’eau", précise le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 5 septembre.

Responsables d’une partie du réchauffement climatique

Les traînées de condensation aggravent le réchauffement climatique. Elles "représentent plus de la moitié de la contribution du secteur aérien au réchauffement ! L'autre partie, ce sont les émissions de CO2, évidemment. Pour donner un repère, l'aviation est responsable d'environ 4% du réchauffement. Concrètement, les traînées de condensation agissent comme un couvercle qui empêche la chaleur du sol de s’échapper, notamment la nuit. Ce qui augmente la température”, conclut le journaliste.