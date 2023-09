Violences sur les animaux : les condamnations sont en hausse

Un homme accusé d’avoir passé à tabac son chat a été condamné pour sévices et actes de cruauté, mardi 5 septembre. Il n’est plus rare d’observer ce type de condamnations ces dernières années.

La presse se fait souvent l’écho des condamnations de personnes pour des violences sur des animaux. Les affaires de maltraitance finissent de plus en plus devant les tribunaux. La dernière en date se déroule, mardi 5 septembre, à Strasbourg (Bas-Rhin). La justice vient de condamner un homme pour sévices et actes de cruauté après des violences sur son chat. "C’est un avertissement qui est lancé pour le prévenu, et tous ceux derrière", précise Me Didier Reins, avocat de la SPA qui s’est porté partie civile.

Nouvelle législation depuis 2021

Le cas de violence n’est pas isolé, comme en témoigne une vidéo où on peut voir un vétérinaire frapper violemment un chien. Depuis 2021, une loi condamne plus sévèrement les auteurs de maltraitance animale. C'est une ancienne députée LREM qui est à l’origine de cette nouvelle législation. "Désormais, (…) on peut être exposé à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende", explique Laëtitia Rameiro-Dias. Cela peut aller jusqu’à cinq ans en cas de mort de l’animal.