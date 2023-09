Royaume-Uni : 150 écoles menaçant de s'effondrer ont été fermées en urgence

Au Royaume-Uni, 150 écoles ont été fermées en urgence car elles menacent de s'effondrer à tout moment. Un béton défectueux utilisé pour leur construction depuis les années 50 en est la cause.

Le Royaume-Uni découvre que des écoles d'apparence anodine sont en réalité des bombes à retardement qui menacent de s'effondrer à tout moment. 150 écoles ont été fermées en urgence en cette rentrée, et un millier sont potentiellement concernées. En cause, un béton défectueux utilisé pour leur construction depuis les années 50. Une poutre s'est effondrée cet été, rappelant un incident similaire il y a cinq ans.



D'autres bâtiments concernés

Dans une école du centre de l'Angleterre, c'est le plafond du gymnase et des salles de classe qui s'apprêtait à tomber. Tout a été condamné, et les élèves ont été installés dans des bureaux. La directrice se défend de toute négligence. Le béton défectueux en cause se loge aussi dans de nombreux hôpitaux, tribunaux et commissariats de police britanniques construits dans les années 50 à 70. "Ces écoles sont en train de devenir le symbole du délitement des services publics au Royaume-Uni. En tenant compte de l'inflation, l'investissement dans les écoles anglaises a diminué de moitié depuis 2010", indique le journaliste Ambroise Bouleis.