Aviation : le Boeing 747 prend sa retraite

Une page de l'aviation qui se tourne : 50 ans après son premier vol, le Boeing 747, avion qui a contribué à démocratiser le transport aérien, ne sera plus fabriqué. L'ultime exemplaire a été livré mardi 31 janvier dans une usine américaine, autour d'une cérémonie d'adieu.

Le tout dernier Boeing 747 est sorti d'usine à Everett, État de Washington (États-Unis), mardi 31 janvier. Il ne fera que du fret de marchandises. Pour l'événement, l'acteur John Travolta, également pilote de l'avion mythique, avait fait le déplacement. "Je sais le plaisir que c'est de voler dans cet avion", a-t-il déclaré. Le premier vol du 747 remonte au 9 février 1969, à New York (États-Unis).



Le 747 a marqué le début du transport de masse

Avec sa bosse avant caractéristique qui accueille le cockpit, son arrivée était une révolution dans le transport aérien. Il était conçu pour transporter davantage de passagers. Avec ses deux étages et ses trois rangées de siège, il pouvait faire voler plus de 460 personnes et a contribué à démocratiser les vols commerciaux dans les années 1970. "Ça a été le début du transport de masse", observe Gérard Feldzer, ancien pilote de 747 et président d’Aviation sans frontière. Le 747 a été progressivement dépassé par l'arrivée d'appareils plus innovants, et moins gourmands en carburant.