Avant les JO de Paris, la RATP annonce vouloir recruter plus de 5 000 personnes pour améliorer son service

La RATP a lancé dans la matinée du mardi 23 janvier sa grande campagne de recrutement pour 2024, en présence PDG du groupe Jean Castex. Après les 6 600 embauches en 2023, l'opérateur du métro parisien recherche encore 5 300 personnes cette année : des conducteurs de bus, de métro, des agents de maintenance ou des agents de station. Avec évidemment la perspective des Jeux olympiques.

Même si le réseau des bus va mieux, il faut encore recruter au moins 1 350 conducteurs. La RATP doit aussi en trouver 320 pour le métro en interne et en externe. "Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, la priorité sera de continuer les recrutements sur le métro, explique Jean Castex, PDG du groupe. Cela nous permettra de résorber nos difficultés sur l'ensemble des modes de transport qui sont les nôtres." Un défi à l'approche des JO, car la formation prend du temps. "Pour les conducteurs de métro, on forme des gens le jour et la nuit, poursuit Jean Castex. L'appareil de formation est à son maximum."

Des formations tournées vers les JO

Parmi ces milliers de recrutements, il faut trouver 600 agents de stations d'ici les JO. Alicia sort d'une formation forcément tournée vers les Jeux olympiques. "Bonjour madame, j'aurais souhaité me rendre à la piscine olympique de La Défense Arena, s'il vous plait ?", demande une personne lors d'une démonstration devant le PDG de la RATP. "Il faudra prendre la ligne 1 et descendre à la Défense Grande Arche", répond Alicia.

Pour ce plan de recrutement, l'entreprise met en avant son attractivité, des logements pour les salariés ou des places en crèche. "Tout l'objectif de la politique de ressources humaines, c'est de fidéliser", a insisté Jean Castex. Les négociations pour la prime JO sont toujours en cours.

En novembre, cinq lignes du métro étaient toujours sous les 85% de régularité aux heures de pointe, en grande partie à cause des problèmes de personnel, selon la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse. Le groupe public, comme d'autres, est confronté à une hausse des démissions imputée par les syndicats aux dégradations des conditions de travail et à la fin du statut avantageux de ses agents.