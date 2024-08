Vacances : embellie pour les hôtels et les gîtes cet été, baisse de la fréquentation pour les campings

Les gîtes de France ont enregistré en août un taux de remplissage à 89%, ce qui est sensiblement du même du niveau que l'an passé, a appris France Inter auprès du réseau. La semaine du 10 août a même connu un pic, avec 95% de remplissage de ces gîtes.

Depuis quelques années déjà, les professionnels du secteur notent que les Français partent en vacances plus tard qu'à l'habitude, délaissant ainsi les quinze premiers jours de juillet. Cette année, cela s'explique à la fois par la date tardive de fin de l'année scolaire début juillet, par les élections législatives anticipées et par la météo capricieuse. Les réservations de dernière minute sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes.

Le Pas-de-Calais et la Côte d'Azur font le plein

Parmi les dix destinations préférées des touristes, on retrouve pour la deuxième fois le Pas-de-Calais, qui profite d'une large clientèle belge. La Côte d'Azur maintient par ailleurs son attractivité. L'opérateur de tourisme Vacances bleues assure ainsi à France Inter que ses trois établissements hôteliers, situés dans les Alpes-Maritimes et le Var, ont frôlé les 100% d'occupation.

D'autres régions se portent plutôt bien cet été, notamment l'Île-de-France qui a bénéficié d'un effet Jeux olympiques. Le réseau Logis Hôtel a ainsi observé une hausse de 10% de clientèle étrangère dans ses établissements situés au maximum à deux heures de Paris. À Lille, le taux d'occupation des Logis Hôtels a augmenté de 109%. Enfin, à Châteauroux, dans l'Indre, où des compétitions olympiques ont eu lieu, Logis Hôtels a constaté une hausse de 34% de ses taux de remplissage.

En revanche, les campings déplorent une baisse de leur fréquentation en moyenne de 4% par rapport à 2023, a annoncé à France Inter Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). Cela s'explique en grande partie par la météo pluvieuse du début de l'été.