Thaïlande : à la découverte du plus grand marché aux poissons d'aquarium du monde

À Bangkok, en Thaïlande, le marché aux poissons d'ornement de Chatuchak est le plus grand du monde. Il regroupe les espèces les plus étranges. Un poisson particulièrement rare peut coûter jusqu'à 25 000 euros.

Au cœur de Bangkok (Thaïlande), le marché aux poissons de Chatuchak fait la fierté de la capitale. Il est considéré comme le plus grand marché de poissons d'aquarium au monde : il s'y vend par semaine un million d'espèces en moyenne. Les Thaïlandais sont très friands de poissons d'agrément, certains mettent des heures à choisir précisément celui qu'ils achèteront. Plus de 400 vendeurs s'y pressent, et les petits poissons, exposés dans des sacs plastiques ou des bassins, sont innombrables.

L'Arowana, star du marché

Les espèces sont importées du monde entier. Les espèces les plus étranges et les plus chères y sont exposées. La star du marché est l'Arowana : sa couleur rouge flamboyante est celle de la richesse et du bonheur dans le pays. L'un des spécimens a une queue particulière, en forme de flamme : pour sa rareté, son prix a été fixé à un million de bahts, soit plus de 25 000 euros.