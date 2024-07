Reportage "Les touristes sont dans les stades" : sur l'île de la Cité à Paris, les restaurants ne font toujours pas le plein malgré la fin des restrictions des JO de Paris 2024

Des visiteurs de retour au compte-goutte en plein cœur de Paris. Sur l'île de la Cité, au niveau de la place Dauphine, les nombreux restaurants sont loin d'être pleins. À pied ou en voiture, cette place - l'une des plus touristiques de Paris - est à nouveau accessible librement depuis le week-end du 27 et 28 juillet après avoir été fermée dix jours en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Mais les visiteurs ne sont pas vraiment revenus.

Cette absence de foule réjouit Patricia et Fabrice venus d'Alsace en famille pour les Jeux olympiques de Paris 2024. "Cette place est d'habitude bondée de monde, il n'y a personne en fin de compte", jubile Fabrice. Et Patricia de plaisanter : "Merci aux Parisiens qui sont partis en vacances ailleurs et qui nous ont laissé leur place, on veut les remercier chaudement !"

"Tout repart à zéro"

Mais cela ne fait pas les affaires de Muriel, un peu désœuvrée dans son restaurant baptisé Ma salle à manger. Elle a en tête le moins 40% des restaurateurs londoniens lors des JO de 2012. "Les touristes pour les JO sont dans les stades et ne sont pas ici, déplore-t-elle. Ce qui nous manque, ce sont les touristes qui viennent visiter Paris et ils ne sont pas là."

Aucun espoir de rattraper la baisse du chiffre d'affaires de juillet, aux alentours de 30%, mais Vincent, du restaurant Le Caveau du Palais, reste optimiste pour la suite. "On est de retour et on a été livré ce matin, raconte le restaurateur. Tout repart à zéro aussi bien pour nous que pour les fournisseurs. Pour nous les restaurateurs, cela va plutôt se passer au dîner. Les clients sont pris par les Jeux olympiques la journée et je pense que le soir sera plus important pour nous. J'y crois après est-ce que la clientèle sera là, on ne sait pas."

Encore une épreuve pour les professionnels dans huit jours avec l'interdiction des motos et des voitures, le dernier week-end des Jeux.