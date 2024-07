Jeux de Paris 2024 : les bars et restaurants des îles Saint-Louis et de la Cité fermés le jour de la cérémonie d'ouverture

Les bars et restaurants des îles de la Cité et Saint-Louis à Paris seront fermés le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui se déroulera sur la Seine, a annoncé, lundi 8 juillet, la préfecture de police (PP). Cette dernière considère que "dans ce contexte", l'activité des restaurants et bars "est incompatible avec les exigences de sécurité du dispositif".

"Les propriétaires ou exploitants des débits de boissons, restaurants et établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place situés sur l'île de la Cité et l'île Saint-Louis devront procéder à la fermeture de leur établissement le vendredi 26 juillet", écrit la PP dans un communiqué. En revanche, les "commerces de vente à emporter installés sur les quais hauts pour les festivités et ceux effectuant de la vente à emporter de boissons sur la voie publique", pourront rester ouverts, précise la préfecture.

Les deux îles font partie également du périmètre de sécurité antiterroriste qui entrera en vigueur le 18 juillet et dont l'accès sera autorisé sur présentation d'un "pass jeux" supportant un QR Code, après une enquête administrative. Quelque 326 000 spectateurs - 104 000 places payantes sur les quais bas, 222 000 places gratuites sur les quais hauts - sont attendus pour assister à la cérémonie d'ouverture sur la Seine qui verra les délégations d'athlètes défiler sur plusieurs bateaux, depuis le pont d'Austerlitz et jusqu'au Trocadéro.