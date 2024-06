Paris 2024 : dans les secrets de la cérémonie d'ouverture

Des répétitions de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, qui devaient avoir lieu lundi 24 juin, ont été annulées à cause du trop fort débit de la Seine. Une équipe de France Télévisions a toutefois pu embarquer sur l'un des bateau qui transporteront les athlètes, et donnent un aperçu.

Des répétitions de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, qui devaient avoir lieu lundi 24 juin, ont été annulées à cause du trop fort débit de la Seine. Une équipe de France Télévisions a toutefois pu embarquer sur l'un des bateau qui transporteront les athlètes, et donnent un aperçu.

Dix personnes seulement connaissent le programme complet de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, qui aura lieu le 26 juillet à Paris. Les journalistes de France Télévisions livrent toutefois quelques indiscrétions : elle intégrera tous les plus beaux monuments de Paris, notamment Notre-Dame et le Louvre. 12 tableaux différents sont au programme, avec des danseurs. Un millier de danseurs, artistes et figurants participeront à la cérémonie. "On a eu envie de faire rencontrer le break avec la danse contemporaine, la bande classique, mais aussi toute forme de danse dite urbaine", explique Maud Le Pladec, la directrice de la Danse des cérémonies de Paris 2024.

Les costumes sont prêts

Ils se produiront sur les ponts, les barges et peut-être les toits de Paris. Chacun a signé un contrat de confidentialité. Les artistes Aya Nakaruma, Cerrone ou Céline Dion se produiront-ils durant les festivités ? Les équipes de France Télévisons ne sont pas en mesure de confirmer les noms. Les costumes, eux, en revanche sont prêts. Enfin, la cérémonie, qui sera filmée en direct, intègrera quelques séquences pré-enregistrées.