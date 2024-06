La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se déroulera le vendredi 26 juillet, sur la Seine.

A quoi ressemblera le show tant attendu sur la Seine ? Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade mais bien sur un fleuve. La parade fluviale doit se dérouler durant trois heures et s'étendra sur six kilomètres entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, vendredi 26 juillet. Pour l'occasion, si près d'une centaine de navires seront réservés aux délégations de toutes les nations participantes, presque autant le seront pour des animations en tous genres.

Parmi celles-ci, plusieurs tableaux imaginés par le directeur artistique des cérémonies de Paris 2024, Thomas Jolly, offriront au public et aux "deux milliards de téléspectateurs" des spectacles de danse. Depuis plusieurs mois déjà, les 3 000 danseurs des cérémonies des JOP répètent dans le but d'offrir un show d'exception. Comme ici, dans un hangar de Saint-Denis, où une cinquantaine de danseurs professionnels s'entraînent depuis des semaines pour un tableau qui demandera l'implication de plus de 400 danseurs.