Reportage Changement climatique : des touristes fuient la "chaleur terrible en Espagne" et se réfugient sur les côtes de Belgique

Pour échapper aux étés caniculaires, les touristes des pays du sud de l'Europe sont de plus en plus nombreux à se rendre sur les plages de Belgique.

Voir un touriste espagnol secouer sa serviette au mois d'août sur la plage d'Ostende, sous une température de 21 degrés, on n'était pas vraiment habitué. Oscar, de Madrid, est un pionnier ; car si préférer la mer du Nord à la Méditerranée n'est pas encore une tendance de fond, cela pourrait progressivement le devenir.

"Il fait une chaleur terrible en Espagne en ce moment, entre 40 et 42 degrés. Alors on est venus en Belgique, même si on est un peu surpris par le temps quand même. Il fait un peu froid, il y a de la pluie, Mais c'est bien pour profiter au mieux à l'hôtel, au maximum".

Dans quelques décennies, il fera 25 degrés sur les plages belges l'été, contre 50 sur le sable espagnol ou grec. Et forcément, cela incitera à réfléchir au moment de partir en vacances, estime Xavier Fettweis, professeur en climatologie à l'université de Liège. "En Europe, le réchauffement va être très très fort en été en Méditerranée parce qu'il n'y aura quasi plus de nuages, donc ça va devenir très ensoleillé".

"On va vraiment voir une diminution très significative des précipitations en Méditerranée qui va avoir le climat du Sahara et des températures de 40 degrés. Ça va devenir intenable. Du coup, il est probable qu'en été, les gens vont se retourner plutôt vers des pays du nord, comme la Belgique, le Danemark..." Xavier Fettweis à franceinfo

La Wallonie prisée pour les voyages à vélo

C'est aussi l'avis de l'un des plus grands voyagistes européens, TUI, qui indiquait récemment se concentrer sur de nouvelles destinations plus au nord, dont la Belgique. Car la demande est bien là. On le constate déjà un peu à l'Agence régionale de tourisme en Wallonie d'après Etienne Claude, son directeur général : "On voit qu'il y a une évolution, surtout des touristes étrangers venant notamment du sud de l'Europe, Italiens et Espagnols, qui fréquentent de plus en plus la Wallonie. Il y a peut-être une réflexion de la part des touristes de se dire 'Vu ce que l'on connaît malheureusement, soit des inondations, soit des fortes chaleurs, on va essayer de trouver des régions où on peut allier les conditions météo favorables à des visites culturelles ou récréatives intéressantes quand on séjourne en famille'."

La Wallonie adapte donc son offre touristique avec plus de produits liés au vélo, au tourisme ou encore au tourisme vert, comme des balades ou des visites de parcs naturels.