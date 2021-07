Pas-de-Calais : les enfants au paradis sur la plage du Touquet

Le club de plage des oiseaux de mer est une institution depuis 1931 sur la plage du Touquet, dans le Pas-de-Calais. Cet espace de loisirs face à la Manche accueille chaque année des centaines d'enfants de 2 à 16 ans. "Les ingrédients c'est, faire du sport, prendre du plaisir, s'amuser et passer de bons moments entre copains et copines", confie le responsable, Vincent Miellot. Les générations profitent de cette recette depuis des décennies à l'image des animateurs qui sont eux-mêmes des fidèles des lieux.

Une aventure débutée il y a plus de 40 ans pour Vincent Miellot

Travailler au club de plage c'est comme faire partie d'une grande famille, pour Vincent par exemple, l'histoire a commencé il y a plus de 40 ans : "mes parents m'ont déposé à l'âge de 4 ans et je suis resté pendant dix ans en tant qu'enfant. Une fois qu'on a goûté au club de plage on a envie d'y revenir tous les ans." Les animations et les chansons sont répétées au Touquet depuis 90 ans et ça ne semble pas prêt de s'arrêter.