Covid-19 : au Touquet-Paris-Plage, le masque est de nouveau obligatoire

Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), où le masque n'était plus obligatoire depuis le 17 juin 2021, réimpose son utilisation jusqu'au 31 août en raison du variant Delta du Covid-19.

Ils pensaient pouvoir s'en passer. Pourtant, Touquettoises et Touquettois vont devoir remettre les masques. Celui-ci devient en effet obligatoire dans les artères les plus fréquentées de la ville, et ce pendant tout l'été. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. "C'est pénible", fulmine une habitante du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) devant les caméras de France 2.

"Ne pas lever le pied"

Pour le maire de la station balnéaire, à l'origine de cette obligation, l'objectif est surtout d'éviter un énième reconfinement. "Avec le nouveau variant Delta, il y a une reprise du virus (...) Il faut surtout ne pas lever le pied", explique le maire LR Daniel Fasquelle. Habitants et touristes pourront tout de même profiter de l'air pur sur la plage, où le port du masque n'est pas obligatoire.