"On vient ici pour le silence et la beauté" : à son tour, l'Île-de-Bréhat limite le nombre de touristes durant l'été

Pour limiter l'affluence, le nombre de personnes souhaitant visiter quotidiennement l'île-de-Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, va être régulé dès vendredi. Cette limitation doit durer jusqu'au 25 août. Elle est diversement appréciée par les habitants et les commerçants.

"Tous les étés, c'est la même chose", peste Christine. Cette résidente de l’Île-de-Bréhat, dans les Côtes d’Armor, en vient à espérer des jours pluvieux comme mardi 11 juillet. "Moi, je suis très bien là, avec mon ciré. Je suis ravie", dit-elle. En ce jour pluvieux, pas de "hordes de touristes". Ils sont jusqu'à 6 000 sur l'île quand le soleil brille au plus fort de l'été. Cette Bréhatine n'en peut plus. "Il faut voir les files d'attente ! On a voulu aller au restaurant un jour, il y avait plein de monde et on est revenus à la maison manger des œufs au plat. On vient ici pour le silence et la beauté."

"Si on n'a que de l'énervement, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas un vivre-ensemble agréable." Christine, une résidente de l’Île-de-Bréhat à franceinfo



Les quelques centaines de résidents de Bréhat attendent avec impatience ces quotas touristiques. "L'accès des visiteurs à la journée à l'Île-de-Bréhat est limité du 14 juillet au 25 août 2023 à un maximum de 4 700 personnes de 8h30 à 14h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis", précise l'arrêté, disponible sur le site internet de la commune. Ce qui signifie concrètement qu'aucune visite à la journée n'est possible le samedi et le dimanche et qu'il n'est pas possible non plus de s'y rendre pour y passer l'après-midi après 14h30. "C'est un chiffre qui nous paraît correct, assure une habitante. Tout le monde va aller voir la côte Nord, qui est le plus beau coin de l'île. Donc il y a énormément de passage. Ça a été abîmé. Les gens ne font pas très attention." Au-delà des dégâts, il ne faut pas oublier les problèmes de gestion des déchets ou des eaux usées.

Éliminer les pics de fréquentation

L'annonce de la mise en place de quotas ne fait néanmoins pas que des heureux sur l'île. "Commercialement parlant, je suis totalement contre [les quotas]. Je trouve ça dommage, confie Mathilde, propriétaire d'une épicerie fine. On vit grâce aux touristes. J'ai un loyer énorme à payer en hiver. Si en été, on dit aux gens : 'non, ne venez pas parce qu'on est trop sur l'île !' et que je ne fais pas mon chiffre, l'hiver, je ne tiens pas."

Il ne s'agit surtout pas de chasser les touristes, répond le maire de Bréhat, Olivier Carré, qui a pris l'arrêté de limitation. "La seule chose qu'on veut faire par cette régulation, explique l'élu, c'est éliminer les pics de fréquentation. On ne veut pas plus de gens. On n'en veut pas moins. On veut mieux les accueillir. Si on régule, on protège l'environnement.

"On va permettre un meilleur accueil dans les commerces. Notre objectif n'est absolument pas d'impacter l'économie du tourisme, qui représente environ 50 % de l'économie de l'île." Olivier Carré, le maire de la commune à franceinfo

À la fin de l'été, la municipalité tirera le bilan de cette expérimentation. Le quota pourrait être maintenu la saison prochaine. Relevé, abaissé... ou supprimé si l'initiative n'est pas concluante.