Norvège : la fabuleuse région des fjords

La région des fjords en Norvège reste un lieu très prisé. Pour accéder à ce petit coin de paradis, il faut emprunter l’un des moyens de transport les plus anciens qui existe. Certains touristes montent à bord de ce train ancien qui réalise un parcours à travers les montagnes. Cette ligne, une des plus pentues au monde, a pris 20 ans à être réalisée mais elle permet d’accéder à des endroits tout simplement exceptionnels.

Des terres qui attirent les randonneurs

Que cela soit les pics montagneux ou les fulgurantes cascades, le paysage régale les très nombreux voyageurs. Une grande partie d’entre eux est adepte de randonnée et profite de parcours vertigineux. Après cinq heures de marche, les touristes peuvent dominer le lac en profitant de la vue 700 mètres plus haut. Des milliers de touristes viennent chaque année défier leur peur du vide, n’hésitant pas à patienter plus d’une heure pour se faire photographier au bord de certaines falaises.





Le JT

Les autres sujets du JT