Norvège : l’âme des Vikings flotte encore dans les fjords

En été, le village de Dirdal, en Norvège, se laisse approcher sans trop de difficultés. Notre guide est accueilli par son gardien. Il est le seul à vivre ici toute l’année. Il est né dans l’une des maisons du village en 1946, à l’époque où une quarantaine d’habitants résidait ici. Il n’y a aucune route. En hiver, les eaux du fjord sont gelées. Dirdal est alors coupée du reste de la Norvège. Désormais à la retraite, le gardien du village s’occupe des habitations, devenues des résidences secondaires la saison estivale venue. Aujourd’hui, le village est un véritable musée à ciel ouvert.

Un héritage culturel inestimable

Pour retrouver les premières traces de présence humaine dans ces vallées, ceux qui ont fait entrer la Norvège dans l’histoire, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Au village de Gudvangen, on ne rigole pas avec la tradition. Marie, une Française, est tombée amoureuse du pays et d’un Norvégien après ses études. Elle vit avec sa famille dans une maison du village reconstitué, une ferme d’élevage. Toute l’année, à tour de rôle, une centaine de passionnés montrent aux touristes la vie des Vikings d’autrefois et leur artisanat. Quelque 80 vikings auraient vécu dans la vallée. Un héritage culturel inestimable. Un trésor qui continuera d’alimenter longtemps encore les mythes et légendes des fjords de Norvège.

