Indonésie : à la découverte du Rinjani, le volcan divin

Le journal du 20 Heures vous emmène à la découverte d'un volcan qui fascine. Il s'appelle le Rinjani, et se trouve sur l'île indonésienne de Lombok. Pour parvenir au sommet, il vaut mieux avoir un petit peu de souffle : un jour et demi de marche est nécessaire.

Du haut de ses 3 726 mètres, il domine toute l'île de Lombok. Sur la ceinture de feu du Pacifique en Indonésie, Rinjani est le deuxième plus haut volcan du pays. Un colosse majestueux et encore actif, qui pourrait se réveiller à tout moment. Un groupe de touristes est venu le défier. Il y a encore un mois, ces jeunes Indonésiens ne se connaissaient pas, ils partagent la même fascination pour ce géant et se sont rencontrés sur Internet. Pour atteindre le sommet, il faut un jour et demi de marche à bonne allure.

Vieux de 800 ans

Le chemin est abrupt, rocailleux, et mène par-delà les nuages. La cime du volcan se mérite. Avant de rejoindre le pic, les randonneurs doivent dormir juste au-dessus du cratère, et repartir avant l'aube. Mille mètres de dénivelé les attendent pour découvrir, au lever du jour, un paysage exceptionnel. "Cela demande tellement d'efforts, mais une fois ici, on oublie toute notre fatigue", témoigne l'un des chanceux. Pas loin de Bali, l'île de Lombok a été façonnée par le volcan. Au XIIIe siècle, une éruption a tout enseveli, et a formé une cavité où trône désormais son cône actif et fumant. Les sources forment des eaux thermales qui ravissent les randonneurs.