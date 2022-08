Îles de Lérins : les touristes invités à repartir avec leurs déchets

Avant même de toucher terre, les touristes sont déjà prévenus : les déchets devront être rapportés sur le continent à l’issue de leur visite. Depuis le début de l’été, il n’y a plus aucune poubelle sur l’île Sainte-Marguerite, la plus grande des deux îles de Lérins, en face de Cannes (Alpes-Maritimes). Les 300 corbeilles qui étaient disposées sur l’île ont été retirées. L’objectif : obliger les touristes à rentrer avec leurs déchets, pour éviter les dépôts sauvages.

Incivisme

L’opération a été lancée au début de l’été. À ce moment-là, le message avait du mal à passer. Un mois et demi plus tard, les touristes ont été plus prévoyants. "Ça fait partie du jeu, on est là pour profiter, et je pense que c’est normal qu’on puisse ramener nos déchets", dit un touriste. Mais tout le monde n’a pas adopté les bons gestes. Sur l’île, on trouve encore des papiers, des bouteilles en plastique et des canettes. Le bilan reste malgré tout positif.