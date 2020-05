Grèce : le pays se prépare pour l'arrivée des touristes

Avec ses moins de 3 000 cas de contamination recensés et ses 173 décès liés à l'épidémie de Covid-19, mercredi 27 mai, la Grèce aura été l'un des pays européens les moins touchés par le coronavirus. Alors, pour éviter de trop plomber son économie, le gouvernement grec espère que le tourisme va pouvoir reprendre le plus rapidement possible. Ici, les lieux touristiques comme l'Acropole d'Athènes mais aussi les plages, les bars et les restaurants ont déjà rouvert, mais pour l'instant uniquement pour les locaux.

Pas de voyageurs étrangers avec le 15 juin

Les voyageurs étrangers, très attendus par le secteur du tourisme, ne seront autorisés à arriver dans le pays qu'à partir du 15 juin ou du 1er juillet, selon leur pays. Tout est prêt pour gérer leur afflux. "La distance entre les parasols doit être de 4 mètres et entre deux transats 1,5 mètre minimum. Dès qu'un client s'en va, notre personnel se charge de désinfecter le transat", explique le gérant d'une plage privée, près de la capitale.