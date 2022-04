En Norvège, le crabe royal prolifère et attire pêcheurs et touristes

Le crabe royal se remarque par sa taille et se distingue par son goût pour les eaux glacées. On le trouve en Norvège, où il prolifère ces dernières décennies, pour le plus grand plaisir des pêcheurs et des touristes.

Il faut dépasser l'un des derniers morceaux de terre avant le Pôle Nord et s'aventurer dans les eaux sombres et glaciales de l'Arctique pour rencontrer le crabe royal, créature vorace et envahissante. Le plus grand crustacé du monde peut peser jusqu'à 15kg et atteindre deux mètres d'envergure. Cette espèce prolifère dans le nord de la Norvège depuis une trentaine d'années, attirant les pêcheurs et de plus en plus de touristes, pour des safaris hors du commun.



Initialement vus comme une malédiction

Pour cette aventure, le prix est de 150 euros par personne. Quatre étudiants français en échange Erasmus ont décidé de tenter l'aventure. "C'est incroyable, je crois que c'est un rêve. Le froid est assez supportable, les mains commencent un peu à geler mais, franchement, ça va", assure l'un d'eux. Le pêcheur les conduit là où il a installé des casiers deux jours plus tôt. "On a mis un peu de cabillaud comme appât", précise-t-il. La récompense arrive en quelques minutes, lorsqu'une dizaine de crabes royaux approchent. Pourtant, lors de son introduction en Norvège par des scientifiques russes, dans les années 1960, ce crabe était vu comme une malédiction, parce qu'il mange énormément de poissons disponibles.