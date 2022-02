Crise sanitaire : une reprise en douceur pour les cures thermales

Marie-Jeanne Chesneau et son mari l'attendaient avec impatience. Empêchés l'an dernier, ces curistes peuvent enfin profiter de leurs thermes d'Aix-les-Bains (Savoie). "Nous faisons la cure, mon mari et moi-même, depuis une dizaine d'années. L'année dernière, nous n'avons pas pu la faire, et ça nous a beaucoup manqué", confie Marie-Jeanne Chesneau.



Une fréquentation en baisse

Partout en France, la saison thermale reprend après deux ans de restrictions et de fermetures. Ces pauses forcées ont fait chuter la fréquentation de près de deux tiers. En février, les Thermes de Marlioz, à Aix-les-Bains, n'affichent pas encore complet. "On est à peu près aux alentours des 30% inférieurs par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. L'année dernière, on avait fini à -50%, donc on est plutôt optimistes. Les curistes reviennent progressivement", souligne Florian Hugonet, directeur général des Thermes de Marlioz. Les établissements thermaux ont accusé 110 millions d'euros de pertes en 2020.