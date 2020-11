Chine : un ascenseur extérieur au milieu des falaises qui ont inspiré le film Avatar

1 minute et 28 secondes pour grimper 326 mètres : c'est le temps que met l'ascenseur extérieur le plus élevé du monde, avec une vitesse maximale de 5 mètres par seconde. Ouvert au public depuis 2002, l'ascenseur Bailong – "Cent dragons" en français – se trouve en Chine, sur le flanc d'une falaise située dans le Wulingyuan. "Cet ascenseur est super rapide. C'est la première fois que je viens et c'est une sacrée expérience", témoigne Jin Shihao, un touriste. Coût d'un aller-retour : 125 yuans, soit 16 euros.

Des cabines panoramiques

L'ascenseur permet d'éviter les 3h30 de marche nécessaires pour arriver au sommet. La vue des cabines panoramiques donne sur la région, classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'Unesco. Le site est devenu célèbre pour avoir inspiré le réalisateur James Cameron pour son film Avatar : chaque jour, plus de 8 000 personnes empruntent l'ascenseur.