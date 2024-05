Camping : le calendrier "très favorable" en 2024 rend le week-end de l'Ascension "presque historique", salue la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air

"Le week-end de l'Ascension est toujours le champion du printemps, mais cette année, c'est exceptionnel avec cette structure du calendrier très favorable qui le rend presque historique", a déclaré mercredi 8 mai sur franceinfo Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA) et propriétaire de deux campings, dans le Finistère et dans le Morbihan.

à lire aussi "La France maintient sa première place mondiale en termes de destination touristique", indique la ministre Olivia Grégoire

Le mois de mai est toujours très prisé par les Français : "Dans sa globalité, il pèse 7% de la fréquentation nationale annuelle des campings français, ce qui représente à peu près 10 millions de nuitées. On accueille à peu près trois millions de personnes au cours du mois de mai", a-t-il précisé.

Le retour des étrangers "est une très bonne nouvelle"

L’été s’annonce également plutôt bon pour les réservations en France : "On est au global à 6 % de réservations en plus par rapport à 2023. On vit un ralentissement depuis un mois et demi, donc on va peut-être arriver à l'équilibre par rapport à 2023", a-t-il expliqué.

Nicolas Dayot constate un retour des étrangers : "C’est une très bonne nouvelle. Ça montre d'une part l'attractivité des campagnes françaises et d'autre part, le retour sans doute à un volume de clientèle étrangère digne d’avant Covid", explique-t-il. Plus précisément, ce sont les emplacements nus pour tentes et caravanes qui "semblent être plus dynamiques que les locations de mobil homes et de chalets", précise-t-il. "On pense évidemment au pouvoir d'achat et à la recherche de prix très compétitifs par de nombreux Français qui veulent dépenser moins pour les vacances", analyse-t-il