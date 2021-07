Ardèche : dans les sublimes gorges du Chassezac

Une nature sauvage, brute, entre falaises impressionnantes et forêts préservées. Le 13 heures en vacances vous emmène en Ardèche, à la découverte des gorges du Chassezac. Pour parcourir cette rivière, d'aucuns choisissent de rester debout. Silhouettes fines et fragiles, ils progressent dans les gorges sur des planches équipées d'une rame : des paddles.





En toute tranquillité



Descendre le court du Chassezac, c'est progresser dix kilomètres hors du temps, loin du monde. Une balade au fil de l'eau, le plus souvent paisible, mais avec quelques petites difficultés tout de même. En prenant un peu de hauteur, les gorges peuvent s'apprécier de façon plus contemplative, entre les arbres et les sculptures naturelles en calcaire. On peut parcourir un dédale de sentiers de plus de quinze kilomètres carrés. Dans le Chassezac, on peut trouver une impression d'intimité, même en pleine saison.



Quels sont les coups de cœur du journaliste Olivier Martin dans la région ? Le Jardin Rosa Mir, à Lyon. "On a un peu l'impression d'être en Espagne, en Andalousie dans ces jardins". Ce jardin est l'œuvre d'un maçon espagnol qui a fui l'oppression de Franco.

Nos sources

https://www.cevennes-ardeche.com/site-naturel/gorges-du-chassezac/

https://www.cevennes-ardeche.com/site-naturel/bois-de-paiolive-ardeche/

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201656

Liste non exhaustive