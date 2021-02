À Saint-Martin d'Ardèche, la résistance s’organise contre la disparition de la plage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La plage de Saint-Martin d'Ardèche est menacée de disparition. Ici, les habitants refusent de s'y résoudre : c'est l'emblème du village, ils y sont très attachés. Alors évidemment, la décision des de détruire la digue artificielle qui a permis de former cette retenue d’eau ne passe pas et la polémique enfle. Les services de l’État ont estimé que la digue était devenue dangereuse et qu’elle empêcherait les poissons de remonter la rivière. Seule alternative laissée à la commune : construire une nouvelle digue, pour un coût de chantier estimé à au moins 400 000 euros. Une somme beaucoup trop importante pour le village. "Pour une commune de moins de 1000 habitants, ce n’est pas supportable, c’est impossible. Il faut que d’autres acteurs locaux se réunissent autour d’une table", précise Daniel Delvas, maire (PS) de Saint-Martin d'Ardèche, vent debout contre cette décision.

Sans plage, pas de touristes

Et c’est tout un village qui s’inquiète pour son avenir. Durant la saison estivale, la population est multipliée par six. Si la digue est détruite, c’est le plan d’eau qui disparait et avec lui les nombreux touristes. Sans possibilité de se baigner, on craint qu’ils aillent voir ailleurs. Une baisse de visiteurs qui serait catastrophique pour les commerçants et pour le budget communal. Face à cette situation, le maire appelle les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, les départements et les intercommunalités, à se mobiliser pour financer les travaux de la digue.