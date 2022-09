Harcèlement moral à France Telecom : peine allégée en appel pour l'ex-PDG du groupe Didier Lombard, condamné à un an de prison avec sursis

Didier Lombard, l'ex-PDG du groupe a été condamné à un an de prison avec sursis en appel et 15 000 euros d'amende pour harcèlement moral institutionnel après une vague de suicides dans l'entreprise, selon la journaliste qui a suivi le procès pour franceinfo. C'est une peine moins sévère qu'en première instance, où il avait été condamné à un an de prison dont 8 mois avec sursis en 2019.

En appel, les peines sont également réduites pour plusieurs ex-dirigeants de France Télécom : Louis-Pierre Wenès, ex-numéro 2 de France Télécom, est condamné, pour harcèlement moral institutionnel à la même peine que Didier Lombard, un an d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. Brigitte Dumont, ancienne cadre, écope de 6 mois d’emprisonnement pour complicité, avec sursis, sans amende. Nathalie Boulanger, ancienne cadre, est condamnée à 3 mois d’emprisonnement pour complicité, avec sursis simple, sans amende. En première instance, ces anciens dirigeants avaient été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende.

Une vague de suicide à la fin des années 2000

Lors du procès en appel, qui s'est déroulé entre mai et juillet 2022, l'accusation avait indiqué que Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès avaient "conçu et mis en place" une politique de "harcèlement moral industriel, collectif et méthodique", au moyen de "méthodes interdites", qui a entraîné une "dégradation des conditions de travail" de "milliers de salariés", dont certains se sont suicidés.

Courant 2006, la direction de France Télécom, privatisée deux ans plus tôt, avait mis en œuvre une politique visant 22 000 départs et 10 000 mobilités via deux plans de 2007 à 2010, la période sur laquelle porte le procès. Pendant le procès, les cas de 39 employés ont été examinés : 19 ont mis fin à leurs jours, 12 ont tenté de le faire et huit ont connu un épisode de dépression ou un arrêt de travail sur la période 2007-2010.