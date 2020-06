Nokia va supprimer 1 233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent

Les sites de Lannion et de Nozay, consacrés à la recherche sur la 5G, sont directement visés.

L'équipementier Nokia annonce ce lundi la suppression de 1 233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent, a appris franceinfo de sources syndicales, confirmant une information de l'AFP. L'annonce a été faite lors d'un CSE extraordinaire (comité social et économique). Les syndicats craignaient plusieurs centaines de suppressions de postes.

D'après ces sources, les deux sites du groupe qui se consacrent à la recherche et développement sont concernés. 402 postes vont être supprimés à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, soit la moitié de l'effectif global. À Nozay dans l'Essonne, 831 postes seront supprimés. Ces deux sites travaillaient sur la mise en place de la 5G, présentée pourtant comme un secteur d'avenir.

Quatrième plan social en quatre ans

Il s'agit du quatrième plan social en quatre ans pour la branche française de l'équipementier télécoms finlandais. Le dernier n'est même pas encore achevé.

Lors du rachat d'Alcatel-Lucent en 2016, le groupe Nokia avait signé un accord avec l'État français via son ministre de l'Économie de l'époque, Emmanuel Macron. Il s'y engageait à maintenir et même à agrandir son service de recherche et développement en France pendant quatre ans. Ce contrat arrive maintenant à échéance. Les syndicats espèrent qu'Emmanuel Macron s'impliquera à nouveau pour les défendre.