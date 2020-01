5G : les États-Unis en veulent à la Chine, qui est en pointe

Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, le géant chinois de la téléphonie, est arrivée à son audience d'extradition au tribunal de Vancouver (Canada), où elle a été arrêtée l'an dernier après une escale en avion. Les États-Unis l'accusent de fraudes. Des opposants à la politique chinoise espèrent qu'elle sera condamnée. Derrière ce procès, c'est Huawei qui est visée. Le spécialiste de la 5G inquiète avec ses appétits mondiaux. Les États-Unis craignent que l'entreprise utilise son avance technologique à des fins d'espionnage. Ils ont banni la firme du sol américain.

Les États-Unis jaloux

À Davos (Suisse), le fondateur, président de Huawei et père de Meng Wanzhou, Ren Zhengfei, rejette les attaques : "Depuis longtemps, les États-Unis sont habitués à être les numéros 1 partout et veulent être les meilleurs dans tout. S'il y a quelque chose que les autres font mieux, ils sont mal à l'aise". Monaco et la Norvège ont déjà ouvert leurs portes à Huawei. D'autres y sont favorables, comme l'Inde, l'Algérie, le Brésil et l'Algérie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont dit non. Le Royaume-Uni ou le Canada hésitent. L'UE n'est pas inquiète d'une menace chinoise. En France, les premières autorisations d'équipement pour le déploiement de la 5G seront délivrées en février.

