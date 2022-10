Taxe des superprofits : "On ne va pas casser une dynamique fiscale sur les entreprises", balaye Olivier Véran

De nouvelles réquisitions vont-elles être prises pour faire face aux pénuries de carburant ? "Il y aura des réquisitions autant que nécessaire", affirme Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 18 octobre.

Le conflit a-t-il échappé à l'exécutif ? "Ce n'est pas au gouvernement de s'emparer du dialogue social dans une entreprise privée", rappelle Olivier Véran. "Si on intervenait de manière excessive, la justice nous aurait donné tort et on aurait aggravé la situation", ajoute-t-il.

Le 49.3 utilisé "probablement demain"

Les grèves sont-elles illégitimes, comme l'a avancé Bruno Le Maire ? "Continuer de bloquer l'outil de travail pour tous, empêcher les gens d'accéder à cet outil de travail, n'est pas une situation normale. La justice le dit aussi désormais", indique le porte-parole du gouvernement.

A l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait utiliser le 49.3 pour faire passer le budget, "probablement demain", précise le porte-parole du gouvernement. L'amendement pour la majoration sur la taxation des superdividendes sera-t-il conservé ? "On ne va pas casser une dynamique fiscale sur les entreprises qui nous a permis de faire baisser le chômage à 7% et de viser le plein-emploi", conclut Olivier Véran.