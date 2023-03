Vrai ou Fake : Olivier Mateu partage-t-il les positions du Kremlin ?

Olivier Mateu, leader de la CGT 13, est devenu l’une des figures de la contestation contre la réforme des retraites. Sur les questions extérieures, et en particulier au sujet de la guerre en Ukraine, ses analyses sont souvent les mêmes que celle du Kremlin.

Au milieu de cette manifestation devant un dépôt pétrolier, le leader est facile à trouver. C’est celui que tout le monde salue et qui emporte la foule quand il décide de s’approcher des CRS. C’est aussi celui que tout le monde écoute, sans bruit. Olivier Mateu est devenu l’un des visages de la contestation contre la réforme des retraites, en raison de ses positions radicales qui tranchent avec le discours de la CGT au niveau national. "La première réquisition c’est la guerre", avait-il notamment déclaré le 2 mars dernier.

Des analyses souvent en phase avec celles du Kremlin

Autre grosse différence avec Philippe Martinez, l’adhésion à la Fédération syndicale mondiale. Il s’agit de l’ancienne intersyndicale des pays d’Europe soviétique, très liés à Moscou, regroupant désormais des syndicats de Corée du Nord et de Cuba. Cette intersyndicale, la CGT des Bouches-du-Rhône l’a rejointe en 2019. Olivier Mateu embrasse l’ancien général George Mavrikos, qui tenait ces propos l’année dernière : "Le soutien et l’équipement des néonazis en Ukraine prouve le vrai visage des Etats-Unis, de l’Otan et de l’Union européenne. Avec cette attitude, ils légitiment le nazisme". C’est quasiment mot pour mot la propagande du Kremlin. Alors qu’en pense Olivier Mateu ? "Je pense qu’il y a des circonstances qui ont fait qu’on en arrive là." Pour Olivier Matheux, c’est donc l’Otan qui a créé les conditions de la guerre. Un discours anti-atlantiste et surtout anti-impérialiste. Cette ligne dure du leader de la CGT 13 sur les questions intérieures s’accompagne donc aussi d’analyses sur la guerre en Ukraine, souvent en phase avec celles du Kremlin.