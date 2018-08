Quatre syndicats appellent à une journée de mobilisation, le 9 octobre, contre "la destruction de notre modèle social"

CGT, FO, l'Unef et l'UNL veulent mobiliser contre "l'explosion des inégalités et la casse des droits collectifs".

C'est la rentrée sociale. Les organisations syndicales CGT et FO, les étudiants de l'Unef et les lycéens de l'UNL ont appelé, jeudi 30 août, à faire du 9 octobre "une première journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne" pour protester contre la politique sociale "idéologique" du gouvernement. La tenue de cette journée d'action contre "l'explosion des inégalités et la casse des droits collectifs" a été décidée à l'issue d'une réunion au siège de FO.

"Explosion des inégalités"

L'union syndicale Solidaires a approuvé le principe d'une journée de mobilisation, mais doit valider la date du 9 octobre "lors de son instance nationale la semaine prochaine", selon un communiqué commun. "Un constat s'impose et se renforce, celui d'une politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, favorisant notamment l'explosion des inégalités et la casse des droits collectifs", écrivent ces cinq organisations.

"Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement", notamment la sous-indexation des pensions de retraite et des allocations familiales ou logement par rapport à l'inflation, vont fragiliser "une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis", accuse l'intersyndicale.